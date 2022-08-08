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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Перевіряють готовність світу "проковтнути" анексію: у Зеленського відреагували на підготовку окупантів до "референдумів"

Перевіряють готовність світу "проковтнути" анексію: у Зеленського відреагували на підготовку окупантів до "референдумів"

Київ • УНН

 • 194022 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. москва перевіряє готовність світу “проковтнути” анексію та не бачить спротиву. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

“Кожен крок росії у бік псевдореферендумів на окупованих територіях має викликати збільшення постачання зброї з боку Заходу. кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію та не бачить спротиву. Агресор має розуміти ціну кожного кроку. Червоні лінії мають бути окреслені”, – написав він.

Доповнення

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники можуть прискорити підготовку до псевдореферендумів щодо анексії окупованих територій України.

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