Перевіряють готовність світу "проковтнути" анексію: у Зеленського відреагували на підготовку окупантів до "референдумів"

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“Кожен крок росії у бік псевдореферендумів на окупованих територіях має викликати збільшення постачання зброї з боку Заходу. кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію та не бачить спротиву. Агресор має розуміти ціну кожного кроку. Червоні лінії мають бути окреслені”, – написав він.

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За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники можуть прискорити підготовку до псевдореферендумів щодо анексії окупованих територій України.