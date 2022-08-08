Проверяют готовность мира "проглотить" аннексию: у Зеленского отреагировали на подготовку оккупантов к "референдумам"

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“Каждый шаг россии в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада. кремль проверяет готовность мира «проглотить» аннексию и не видит сопротивления. Агрессор должен понимать цену каждого шага. Красные линии должны быть очерчены”, – написал он.

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По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики могут ускорить подготовку к псевдореферендумам по аннексии оккупированных территорий Украины.