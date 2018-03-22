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Перевірки нардепів: Парубій розказав, де взяли "сканери" для Ради

Перевірки нардепів: Парубій розказав, де взяли "сканери" для Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. "Сканери" для перевірки народних депутатів щодо недопущення пронесення зброї в парламент звозили з інших підрозділів. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Сканери (для перевірки депутатів в Раді — ред.) довелось вольовим рішенням звозити сюди (до парламенту) з різних інших підрозділів. Підійшли декілька депутатів і сказали, що це буде приниження, якщо їх будуть перепровіряти. Тому я вольовим рішенням дав доручення знайти сканери, щоб не було елементу перевірки, а був елемент сканування”, — повідомив Парубій.

Він додав, що усвідомлює, що “прийде той день і нам доведеться вносити зміни до бюджету — доведеться закуповувати "сканери", і нове обладнання для шлагбаумів”.

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Разом з тим, Парубій не уточнив з яких саме підрозділів до ВР привезли "сканери".

Додамо, у вівторок 20 березня Верховна Рада проголосувала за заборону для народних депутатів проносити зброю в парламент, а також про заборону допуску осіб зі зброєю в Кабінет Міністрів та Адміністрацію Президента.

Ініціював заборону зброї у ВР спікер парламенту Андрій Парубій і група народних депутатів після того, як у парламенті виступив Генеральний прокурор Юрій Луценко і повідомив, що народний депутат Надія Савченко планувала теракт в залі Верховної Ради.

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