Перевірки нардепів: Парубій розказав, де взяли "сканери" для Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. "Сканери" для перевірки народних депутатів щодо недопущення пронесення зброї в парламент звозили з інших підрозділів. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Сканери (для перевірки депутатів в Раді — ред.) довелось вольовим рішенням звозити сюди (до парламенту) з різних інших підрозділів. Підійшли декілька депутатів і сказали, що це буде приниження, якщо їх будуть перепровіряти. Тому я вольовим рішенням дав доручення знайти сканери, щоб не було елементу перевірки, а був елемент сканування”, — повідомив Парубій.
Він додав, що усвідомлює, що “прийде той день і нам доведеться вносити зміни до бюджету — доведеться закуповувати "сканери", і нове обладнання для шлагбаумів”.
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Разом з тим, Парубій не уточнив з яких саме підрозділів до ВР привезли "сканери".
Додамо, у вівторок 20 березня Верховна Рада проголосувала за заборону для народних депутатів проносити зброю в парламент, а також про заборону допуску осіб зі зброєю в Кабінет Міністрів та Адміністрацію Президента.
Ініціював заборону зброї у ВР спікер парламенту Андрій Парубій і група народних депутатів після того, як у парламенті виступив Генеральний прокурор Юрій Луценко і повідомив, що народний депутат Надія Савченко планувала теракт в залі Верховної Ради.