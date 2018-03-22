Проверки нардепов: Парубий рассказал, где взяли "сканеры" для Рады

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КИЕВ. 22 марта. УНН. "Сканеры" для проверки народных депутатов по недопущению проноса оружия в парламент свозили из других подразделений. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

“Сканеры (для проверки депутатов в Раде — ред.) пришлось волевым решением свозить сюда (в парламент) из различных других подразделений. Подошли несколько депутатов и сказали, что это будет унижение, если их будут перепроверять. Поэтому я волевым решением дал поручение найти сканеры, чтобы не было элемента проверки, а был элемент сканирования”, — сообщил Парубий.

Он добавил, что осознает, что “придет тот день и нам придется вносить изменения в бюджет — придется закупать ”сканеры“, и новое оборудование для шлагбаумов”.

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Вместе с тем, Парубий не уточнил из каких именно подразделений в ВР привезли “сканеры”.

Добавим, во вторник 20 марта Верховная Рада проголосовала за запрет для народных депутатов проносить оружие в парламент, а также о запрете допуска лиц с оружием в Кабинет министров и Администрацию Президента.

Инициировал запрет оружия в ВР спикер парламента Андрей Парубий и группа народных депутатов после того, как в парламенте выступил Генеральный прокурор Юрий Луценко и сообщил, что народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады.

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