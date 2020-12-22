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Перевірка НАЗК в "Енергоатомі" виявилася результативною

Київ • УНН

 • 11945 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. За результатами перевірки НАЗК керівнику "Енергоатому" (оператор АЕС) Петру Котіну рекомендовано провести службове розслідування, повідомляє УНН із посиланням на документ, що є у розпорядженні редакції.

Перевірка НАЗК в "Енергоатомі" виявилася результативною

Так, 16 листопада 2020 року НАЗК направило в "Енергоатом" лист, в якому поінформувало про тимчасове припинення перевірки у зв’язку із рішенням Конституційного суду та, водночас, виявлення на той момент низки порушень антикорупційного законодавства, а саме:

▪️ нестворення передбачених Законом внутрішнього каналу онлайн зв’язку та регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
▪️ невпровадження механізму заохочення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
▪️ недотримання строків розгляду повідомлень та ненаправлення та/або несвоєчасне направлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції письмових повідомлень у зв’язку з отриманням інформації про вчинення корупційного або пов’язаних з корупцією правопорушення;
▪️ непроведення в установленому КМУ порядку на ВП "Атоменергомаш" службового розслідування за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції - Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області від 22 липня 2019 року № 32-2393 вих.19;
▪️ всупереч вимогам Закону, трьох осіб, які вчинили правопорушення, пов’язане з корупцією, не притягнуто до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку (ВП "ЗАЕС" – 2 особи, ВП "ХАЕС" – 1 особа);
▪️ несвоєчасне або не у повному обсязі направлення до НАЗК розпорядчих документів про накладання на трьох осіб дисциплінарного стягнення за вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення.

У відповідь "Енергоатом" повідомив, що не визнає виявлені порушення і їх спростовує.

Проте згодом, а саме 25 листопада 2020 року правове забезпечення "Енергоатому" направило на ім’я Котіна службову записку, у якій вказало на необхідність проведення службового розслідування за вказаними фактами.

Нагадаємо, у 2020 році "Енергоатом" зазнав мільярдних збитків (проти прибутку минулого року) через різке збільшення заробітних плат і "інших операційних витрат". Зазначимо, що зарплата керівництва "Енергоатому" тримається у таємниці.

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