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Проверка НАПК в "Энергоатоме" оказалась результативной

Киев • УНН

 • 11945 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По результатам проверки НАПК руководителю "Энергоатома" (оператор АЭС) Петру Котину рекомендовано провести служебное расследование, сообщает УНН со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

Проверка НАПК в "Энергоатоме" оказалась результативной

Так, 16 ноября 2020 года НАПК направило в "Энергоатом" письмо, в котором проинформировало о временном прекращении проверки в связи с решением Конституционного суда и одновременно выявления на тот момент ряда нарушений антикоррупционного законодательства, а именно:

▪️ несоздание предусмотренных Законом внутреннего канала онлайн связи и регулярных каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, других нарушениях закона;
▪️ невнедрение механизма поощрения сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона;
▪️ несоблюдение сроков рассмотрения сообщений и ненаправление и/или несвоевременное направление к специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции письменных сообщений в связи с получением информации о совершении коррупционного или связанных с коррупцией правонарушениях;
▪️ непроведение в установленном КМУ порядке на ОП "Атомэнергомаш" служебного расследования по представлению специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции - Энергодарской местной прокуратуры Запорожской области от 22 июля 2019 год № 32-2393 исх.19;
▪️ вопреки требованиям Закона, три лица, совершившие правонарушение, связанное с коррупцией, не привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке (ОП "ЗАЭС" - 2 человека, ОП "ХАЭС" - 1 человек);
▪️ несвоевременное либо не в полном объеме направление в НАПК распорядительных документов о наложении на трех человек дисциплинарного взыскания за совершение связанного с коррупцией правонарушения.

В ответ "Энергоатом" сообщил, что не признает выявленные нарушения и их опровергает.

Однако впоследствии, а именно 25 ноября 2020 года правовое обеспечение "Энергоатома" направило на имя Котина служебную записку, в которой указало на необходимость проведения служебного расследования по указанным фактам.

Напомним, в 2020 году "Энергоатом" понес миллиардные убытки (против прибыли прошлого года) из-за резкого увеличения заработных плат и "других операционных расходов". Отметим, что зарплата руководства "Энергоатома" держится в тайне.

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