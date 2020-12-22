Проверка НАПК в "Энергоатоме" оказалась результативной

Так, 16 ноября 2020 года НАПК направило в "Энергоатом" письмо, в котором проинформировало о временном прекращении проверки в связи с решением Конституционного суда и одновременно выявления на тот момент ряда нарушений антикоррупционного законодательства, а именно:

▪️ несоздание предусмотренных Законом внутреннего канала онлайн связи и регулярных каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, других нарушениях закона;

▪️ невнедрение механизма поощрения сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона;

▪️ несоблюдение сроков рассмотрения сообщений и ненаправление и/или несвоевременное направление к специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции письменных сообщений в связи с получением информации о совершении коррупционного или связанных с коррупцией правонарушениях;

▪️ непроведение в установленном КМУ порядке на ОП "Атомэнергомаш" служебного расследования по представлению специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции - Энергодарской местной прокуратуры Запорожской области от 22 июля 2019 год № 32-2393 исх.19;

▪️ вопреки требованиям Закона, три лица, совершившие правонарушение, связанное с коррупцией, не привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке (ОП "ЗАЭС" - 2 человека, ОП "ХАЭС" - 1 человек);

▪️ несвоевременное либо не в полном объеме направление в НАПК распорядительных документов о наложении на трех человек дисциплинарного взыскания за совершение связанного с коррупцией правонарушения.

В ответ "Энергоатом" сообщил, что не признает выявленные нарушения и их опровергает.

Однако впоследствии, а именно 25 ноября 2020 года правовое обеспечение "Энергоатома" направило на имя Котина служебную записку, в которой указало на необходимость проведения служебного расследования по указанным фактам.

Напомним, в 2020 году "Энергоатом" понес миллиардные убытки (против прибыли прошлого года) из-за резкого увеличения заработных плат и "других операционных расходов". Отметим, что зарплата руководства "Энергоатома" держится в тайне.