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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Перевірка ГТС перед опалювальним сезоном обійшлася у 100 млн грн

Київ • УНН

 • 10076 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. АТ "Укртрансгаз" продіагностувало об’єкти ГТС на 100 млн грн перед початком опалювального сезону. Про це УНН повідомили в пресслужбі компанії.

Перевірка ГТС перед опалювальним сезоном обійшлася у 100 млн грн

"Укртрансгаз виконав робіт з діагностування ГТС на 100 млн грн. Цю частину обстежень було завершено в рамках підготовки об’єктів ГТС до осінньо-зимового періоду 2019/2020, що дозволить попередити аварії та запобігти нештатним ситуаціям під час високонавантажених режимів функціонування ГТС", - вказали у компанії.

Діагностика об’єктів ГТС передбачає контроль герметичності магістральних газопроводів, діагностування наземних переходів газопроводів, технічні огляди будівель та споруд, неруйнівний і руйнівний контроль, а також комплексне обстеження засобів протикорозійного захисту та корозійного стану газопроводів.

Нагадаємо, Україна наростила запаси газу у ПСГ до 20,5 млрд куб. м.

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