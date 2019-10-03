Перевірка ГТС перед опалювальним сезоном обійшлася у 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. АТ "Укртрансгаз" продіагностувало об’єкти ГТС на 100 млн грн перед початком опалювального сезону. Про це УНН повідомили в пресслужбі компанії.
"Укртрансгаз виконав робіт з діагностування ГТС на 100 млн грн. Цю частину обстежень було завершено в рамках підготовки об’єктів ГТС до осінньо-зимового періоду 2019/2020, що дозволить попередити аварії та запобігти нештатним ситуаціям під час високонавантажених режимів функціонування ГТС", - вказали у компанії.
Діагностика об’єктів ГТС передбачає контроль герметичності магістральних газопроводів, діагностування наземних переходів газопроводів, технічні огляди будівель та споруд, неруйнівний і руйнівний контроль, а також комплексне обстеження засобів протикорозійного захисту та корозійного стану газопроводів.
Нагадаємо, Україна наростила запаси газу у ПСГ до 20,5 млрд куб. м.