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Проверка ГТС перед отопительным сезоном обошлась в 100 млн грн

Киев • УНН

 • 10076 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. АО "Укртрансгаз" диагностировало объекты ГТС на 100 млн грн перед началом отопительного сезона. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Проверка ГТС перед отопительным сезоном обошлась в 100 млн грн

"Укртрансгаз выполнил работ по диагностике ГТС на 100 млн грн. Эта часть обследований была завершена в рамках подготовки объектов ГТС к осенне-зимнему периоду 2019/2020, что позволит предупредить аварии и предотвратить нештатные ситуации во время высоконагруженных режимов функционирования ГТС", - указали в компании.

Диагностика объектов ГТС предусматривает контроль герметичности магистральных газопроводов, диагностирование наземных переходов газопроводов, технические осмотры зданий и сооружений, неразрушающий и разрушающий контроль, а также комплексное обследование средств противокоррозионной защиты и коррозионного состояния газопроводов.

Напомним, Украина нарастила запасы газа в ПХГ до 20,5 млрд куб. м.

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