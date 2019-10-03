Проверка ГТС перед отопительным сезоном обошлась в 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. АО "Укртрансгаз" диагностировало объекты ГТС на 100 млн грн перед началом отопительного сезона. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
"Укртрансгаз выполнил работ по диагностике ГТС на 100 млн грн. Эта часть обследований была завершена в рамках подготовки объектов ГТС к осенне-зимнему периоду 2019/2020, что позволит предупредить аварии и предотвратить нештатные ситуации во время высоконагруженных режимов функционирования ГТС", - указали в компании.
Диагностика объектов ГТС предусматривает контроль герметичности магистральных газопроводов, диагностирование наземных переходов газопроводов, технические осмотры зданий и сооружений, неразрушающий и разрушающий контроль, а также комплексное обследование средств противокоррозионной защиты и коррозионного состояния газопроводов.
Напомним, Украина нарастила запасы газа в ПХГ до 20,5 млрд куб. м.