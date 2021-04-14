Перевірити поствакцинальний імунітет: лікарка розповіла, коли формується імунна відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Імунна відповідь після вакцинації формується протягом трьох тижнів. Про це розповіла лікарка вакцинальної бригади 4-ї міської лікарні Анна Фостяк, передає УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
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"Прошу пам’ятати, що після вакцинації імунна відповідь формується протягом трьох тижнів, тобто через 21 день людина буде мати достатній титр антитіл", - уточнила вона.
З цих причин перевіряти рівень антитіл одразу після вакцинації недоцільно, продовжила Фостяк.
"Не треба бути героєм на наступний день, а далі дотримуватися всіх правил карантину, носити маску, обробляти руки тощо", — каже лікарка.
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Також Фостяк зауважила, що загальні аналізи крові та сечі або інші додаткові обстежень напередодні вакцинації – не потрібні.
"Вакцинацію повинні пройти всі пацієнти, незалежно від того, хворіли вони чи ні", — підсумувала вона.