Проверить поствакцинальный иммунитет: врач рассказала, когда формируется иммунный ответ

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Иммунный ответ после вакцинации формируется в течение трех недель. Об этом рассказала врач вакцинальной бригады 4-й городской больницы Анна Фостяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Цитата:

"Прошу помнить, что после вакцинации иммунный ответ формируется в течение трех недель, то есть через 21 день человек будет иметь достаточный титр антител", - уточнила она.

По этим причинам проверять уровень антител сразу после вакцинации нецелесообразно, продолжила Фостяк.

"Не надо быть героем на следующий день, а дальше соблюдать все правила карантина, носить маску, обрабатывать руки и т.д.", - говорит врач.

Детали

Также Фостяк отметила, что общие анализы крови и мочи или другие дополнительные обследования накануне вакцинации - не нужны.

"Вакцинацию должны пройти все пациенты, независимо от того, болели они или нет", - подытожила она.

 

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