Проверить поствакцинальный иммунитет: врач рассказала, когда формируется иммунный ответ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Иммунный ответ после вакцинации формируется в течение трех недель. Об этом рассказала врач вакцинальной бригады 4-й городской больницы Анна Фостяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
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"Прошу помнить, что после вакцинации иммунный ответ формируется в течение трех недель, то есть через 21 день человек будет иметь достаточный титр антител", - уточнила она.
По этим причинам проверять уровень антител сразу после вакцинации нецелесообразно, продолжила Фостяк.
"Не надо быть героем на следующий день, а дальше соблюдать все правила карантина, носить маску, обрабатывать руки и т.д.", - говорит врач.
Детали
Также Фостяк отметила, что общие анализы крови и мочи или другие дополнительные обследования накануне вакцинации - не нужны.
"Вакцинацию должны пройти все пациенты, независимо от того, болели они или нет", - подытожила она.