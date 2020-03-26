Перевезення у громадському транспорті: уряд змінив обмеження щодо кількості пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив перевезення у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі пасажирів, кількість яких одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
“Уряд вніс зміни до деяких своїх актів, ухвалених раніше щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, - йдеться у повідомленні.
Відтак, дозволені певні види діяльності:
- діяльність закладів громадського харчування щодо адресної доставки замовлень;
- торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку;
- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
- перевезення легковими автомобілями;
- перевезення службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції;
- перевезення у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.
Додамо, раніше уряд дозволив перевозити не більше, ніж 10 пасажирів одночасно у маршрутних таксті та 20 у тролейбусах та трамваях.
Нагадаємо, у столиці посилюють обмеження через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема вводиться обов’язковий “масочний режим” для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті.