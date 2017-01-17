Перестрілка в Олевську не пов'язана з незаконним видобутком бурштину - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Безпосередня причина конфлікту із застосуванням зброї у Олевську не пов’язана з незаконним видобутком бурштину. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції в області.
“За наявними відомостями, нічна сутичка місцевих жителів із групою приїжджих напряму не пов’язана з незаконним видобутком бурштину. Нині практично усі учасники конфлікту та транспортні засоби, на яких вони пересувалися, встановлені. Проте складність полягає у тому, що ці особи є жителями різних регіонів: Житомирщини, Київщини та Львівщини”, — повідомив В.Печененко.
Очільник ГУНП області також повідомив про низку заходів, які нині здійснюють слідчі та оперативники поліції для об’єктивного з’ясування усіх причин та обставин. Зокрема, проведення обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, збір і формування бази доказів і призначення необхідних експертиз, у тому числі генетико-молекулярної та балістичної.
Також поліція вилучили зареєстровану зброю, яка була у деяких учасників конфлікту.
Разом з тим, наразі на Олевщині вживається низка заходів, направлених на стабілізацію ситуації та забезпечення належного правопорядку у місті та районі. До цієї роботи залучені бійці спецпідрозділу ГУНП і нацгвардійці.
Водночас на Житомирщині розгорнув свою роботу оперативний штаб, куди увійшли представники ГУНП в області, УСБУ та обласної прокуратури. Його завдання — моніторинг та координація спільної діяльності зі стабілізації ситуації на півночі області.
“Загалом ситуація нині контрольована і у нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок у регіоні”, — підсумував очільник відомства.