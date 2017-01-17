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Перестрелка в Олевске не связана с незаконной добычей янтаря - полиция

Перестрелка в Олевске не связана с незаконной добычей янтаря - полиция

Киев • УНН

 • 9031 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Непосредственная причина конфликта с применением оружия в Олевске не связана с незаконной добычей янтаря. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в области.

"По имеющимся сведениям, ночное столкновение местных жителей с группой приезжих напрямую не связано с незаконной добычей янтаря. В настоящее время практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены. Однако сложность заключается в том, что эти лица являются жителями различных регионов: Житомирской, Киевской и Львовской", - сообщил В.Печененко.

Глава ГУНП области также сообщил о ряде мероприятий, которые проводят следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств. В частности, проведение обысков по месту жительства фигурантов производства, сбор и формирование базы доказательств и назначение необходимых экспертиз, в том числе генетико-молекулярной и баллистической.

Также полиция изъяла зарегистрированное оружие, которое было у некоторых участников конфликта.

Вместе с тем, в настоящее время в Олевском районе принимается ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации и обеспечение надлежащего правопорядка в городе и районе. К этой работе привлечены бойцы спецподразделения ГУНП и нацгвардейцы.

В то же время в Житомирской области развернул свою работу оперативный штаб, куда вошли представители ГУНП в области, УСБУ и областной прокуратуры. Его задача - мониторинг и координация совместной деятельности по стабилизации ситуации на севере области.

"В целом ситуация сейчас контролируется и у нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок в регионе", - подытожил глава ведомства.

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