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Стрілянина в Києві: екс-депутат РФ загинув, охоронець та стрілок поранені

Київ • УНН

 • 12567 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. В результаті стрілянини в Києві загинув екс-депутат Росіїйської Федерації, його охоронець та стрілок поранені, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

Подія сталася близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської.

Повідомлення про стрілянину надійшло до чергової частини столичної поліції від перехожих. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що чоловік із охоронцем вийшли із готелю: невідомий відкрив вогонь. У результаті один чоловік загинув, його охоронник отримав поранення, але при цьому поранив стрілка.

"Особа загиблого встановлена, це російський політик, у минулому - депутат Держдуми РФ", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Подія зареєстрована. Поліція з’ясовує всі обставини. Пораненими чоловіками опікуються лікарі.

Як повідомляв УНН, 23 березня у Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб.

Українські Національні Новини

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