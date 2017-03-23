Стрілянина в Києві: екс-депутат РФ загинув, охоронець та стрілок поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В результаті стрілянини в Києві загинув екс-депутат Росіїйської Федерації, його охоронець та стрілок поранені, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
Подія сталася близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської.
Повідомлення про стрілянину надійшло до чергової частини столичної поліції від перехожих. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що чоловік із охоронцем вийшли із готелю: невідомий відкрив вогонь. У результаті один чоловік загинув, його охоронник отримав поранення, але при цьому поранив стрілка.
"Особа загиблого встановлена, це російський політик, у минулому - депутат Держдуми РФ", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.
Подія зареєстрована. Поліція з’ясовує всі обставини. Пораненими чоловіками опікуються лікарі.
Як повідомляв УНН, 23 березня у Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб.