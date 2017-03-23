Стрельба в Киеве: экс-депутат РФ погиб, охранник и стрелок ранены

Событие произошло около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть столичной полиции от прохожих. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один мужчина погиб, его охранник получил ранение, но при этом ранил нападавшего.

"Личность погибшего установлена, это российский политик, в прошлом - депутат Госдумы РФ", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Событие зарегистрировано. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранеными мужчинами занимаются врачи.

Как сообщал УНН, 23 марта в Киеве в районе улицы Пушкинской произошло вооруженное нападение на двух человек.