Стрельба в Киеве: экс-депутат РФ погиб, охранник и стрелок ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате стрельбы в Киеве погиб экс-депутат Росиийськои Федерации, его охранник и стрелок ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Событие произошло около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской.
Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть столичной полиции от прохожих. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один мужчина погиб, его охранник получил ранение, но при этом ранил нападавшего.
"Личность погибшего установлена, это российский политик, в прошлом - депутат Госдумы РФ", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.
Событие зарегистрировано. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранеными мужчинами занимаются врачи.
Как сообщал УНН, 23 марта в Киеве в районе улицы Пушкинской произошло вооруженное нападение на двух человек.