Перестрілка сталася в нічному клубі Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора близько 23:00 в одному із розважальних закладів Одеси сталася стрілянина. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
В ході слідчо-оперативних заходів з'ясувалося, що кілька гостей клубу в результаті конфлікту влаштували перестрілку, а потім зникли на автомобілі Мercedes.
На місце близько 23:20 виїхали співробітники одеської поліції, які переслідували правопорушників до вулиці Садової, де їх вдалося затримати. В автомобілі знайшли зброю.
Нагадаємо, 1 січня в одному з кафе м.Южноукраїнська між відвідувачами сталася масова бійка із стріляниною.