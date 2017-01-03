Перестрілка сталася в нічному клубі Одеси

В ході слідчо-оперативних заходів з'ясувалося, що кілька гостей клубу в результаті конфлікту влаштували перестрілку, а потім зникли на автомобілі Мercedes.

На місце близько 23:20 виїхали співробітники одеської поліції, які переслідували правопорушників до вулиці Садової, де їх вдалося затримати. В автомобілі знайшли зброю.

Нагадаємо, 1 січня в одному з кафе м.Южноукраїнська між відвідувачами сталася масова бійка із стріляниною.