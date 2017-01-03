Перестрелка произошла в ночном клубе Одессы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера около 23:00 в одном из развлекательных заведений Одессы произошла перестрелка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что несколько гостей клуба в результате конфликта устроили перестрелку, а затем скрылись на автомобиле Мercedes.
На место около 23:20 выехали сотрудники одесской полиции, которые преследовали правонарушителей до улицы Садовой, где их удалось задержать. В автомобиле нашли оружие.
Напомним, 1 января в одном из кафе Южноукраинска между посетителями произошла массовая драка со стрельбой.