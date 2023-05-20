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Переслідування авто принца Гаррі та Меган могло бути "постановкою" для Netflix - ЗМІ

Переслідування авто принца Гаррі та Меган могло бути "постановкою" для Netflix - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1736518 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Нью-Йорку авто принца Гаррі та Меган Маркл близько двох годин переслідували папараці. Видання Bild, посилаючись на джерела, повідомляє, що це могла бути "постановка" для американського провайдера медійних послуг Netflix, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у Нью-Йорку після того, як Меган та Гаррі відвідали вечір благодійної організації Ms Foundation, де Меган вручали нагороду Women of Vision. 

Видання Bild повідомляє, що погоня могла бути "інсценуванням для Netflix". Один з фотографів розповів, що слідом за автомобілем Гаррі та Меган їхала знімальна група кінокомпанії. Він додав, що "сам Гаррі знімав те, що відбувається на телефон". ЗМІ нагадує, що подружжя вже співпрацювало з Netflix у 2022 році. Тоді кінокомпанія випустила про них документальний фільм, де була постановочна сцена з папараці.

Журналісти Bild також зазначили, що поговорили з таксистом Сукчарном Сінгхом, який віз Меган та Гаррі. За його словами, він не бачив "нічого особливо небезпечного", а самі пасажири "дуже нервували". Водій додав, що поїздка тривала "всього 20 хвилин, а не дві години".

Доповнення

Мати принца Гаррі, принцеса Діана, загинула в автокатастрофі 1997 року, коли її переслідували папараці в Парижі.

Нагадаємо

Автомобіль принца Гаррі та його дружини Меган понад дві години переслідували папараці, подружжя "ледве не розбилося".

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