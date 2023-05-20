Преследование авто принца Гарри и Меган могло быть "постановкой" для Netflix - СМИ

Детали

Инцидент произошел в Нью-Йорке после того, как Меган и Гарри посетили вечер благотворительной организации Ms Foundation, где Меган вручали награду Women of Vision.

Издание Bild сообщает, что погоня могла быть "инсценировкой для Netflix". Один из фотографов рассказал, что вслед за автомобилем Гарри и Меган ехала съемочная группа кинокомпании. Он добавил, что "сам Гарри снимал происходящее на телефон". СМИ напоминает, что супруги уже сотрудничали с Netflix в 2022 году. Тогда кинокомпания выпустила о них документальный фильм, где была постановочная сцена с папарацци.

Журналисты Bild также отметили, что поговорили с таксистом Сукчарном Сингхом, который вез Меган и Гарри. По его словам, он не видел "ничего особо опасного", а сами пассажиры "очень нервничали". Водитель добавил, что поездка длилась "всего 20 минут, а не два часа".

Дополнение

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе 1997 года, когда её преследовали папарацци в Париже.

Напомним

Автомобиль принца Гарри и его жены Меган более двух часов преследовали папарацци, супруги "едва не разбились".