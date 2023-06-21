Переповзала дорогу в недозволеному місці: у Запоріжжі патрульні виявили черепаху-порушницю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Патрульна поліція міста Запоріжжя помітила правопорушницю, яка переповзала дорогу у недозволенному місці та порушувала ПДР, передає УНН із посиланням на МВС.
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Патрульні Запоріжжя виявили правопорушницю, яка переповзала дорогу у недозволеному місці. Порушницею правил дорожнього руху була черепаха, яка злякалась появи поліціянтів. Правоохоронці перенесли тваринку у безпечне місце, та складати протокол звісно ж не стали.
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