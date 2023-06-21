Переползала дорогу в неположенном месте: в Запорожье патрульные обнаружили черепаху-нарушительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Патрульная полиция города Запорожье заметила правонарушительницу, которая переползала дорогу в неположенном месте и нарушала ПДД, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Патрульные Запорожья обнаружили правонарушительницу, которая переползала дорогу в неположенном месте.
Нарушительницей правил дорожного движения была черепаха, которая испугалась появления полицейских. Правоохранители перенесли животное в безопасное место, и составлять протокол конечно же не стали.
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