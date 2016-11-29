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Переобрання членів ЦВК прискориться у випадку звільнення усього її складу - О.Айвазовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Процес переобрання складу Центральної виборчої комісії прискориться, якщо звільнити всіх 12 членів ЦВК, семирічний термін повноважень яких закінчився ще 1 червня 2014 року. Про це заявила координатор виборчих програм громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська в ефірі "112 Україна", передає УНН.

Переобрання членів ЦВК прискориться у випадку звільнення усього її складу - О.Айвазовська

"На мою думку, в цій ситуації необхідно прийняти постанову про звільнення 12 членів ЦВК, і в ситуації відсутності ЦВК, як керівного органу, всі консультації прискоряться за часом до декількох днів, повірте", - сказала О.Айвазовська.

Координатор "ОПОРИ" також додала, що процес переобрання на цій стадії гальмує Верховна Рада.

"Тривалий період часу процес переобрання ЦВК гальмував Президент України Петро Порошенко. Після того як був поданий список до Верховної Ради, на жаль, парламент нічого не робить для того, щоб забезпечити представлення інтересів чи зрушити з мертвої точки цей процес. За моєю інформацією, жодна з фракцій сьогодні не проводить якісь паралельні треки щодо дискусіїй навколо списку членів ЦВК. Ми зверталися до Парубія (голови ВРУ - ред.), щоб була організована робоча група в парламенті, де були б представлені керівники всіх фракцій. Вони б сказали, що їх не влаштовує ", - заявила О.Айвазовська.

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