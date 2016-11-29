Переизбрания членов ЦИК ускорится в случае увольнения всего ее состава - О. Айвазовская

"По моему мнению, в этой ситуации необходимо принять решение об увольнении 12 членов ЦИК, и в ситуации отсутствия ЦИК, как руководящего органа, все консультации ускорятся по времени до нескольких дней, поверьте", - сказала О. Айвазовская.

Координатор "ОПОРЫ" также добавила, что процесс переизбрания на этой стадии тормозит Верховная Рада.

"Длительный период времени процесс переизбрания ЦИК тормозил Президент Украины Петр Порошенко. После того как был подан список в Верховную Раду, к сожалению, парламент ничего не делает для того, чтобы обеспечить представление интересов или сдвинуть с мертвой точки этот процесс. По моей информации, ни одна из фракций сегодня не проводит какие-то параллельные треки по дискуссиям вокруг списка членов ЦИК. Мы обращались к Парубию (председателя ВРУ - ред.), чтобы была организована рабочая группа в парламенте, где были бы представлены руководители всех фракций. Они бы сказали, что их не устраивает ", - заявила О. Айвазовская.