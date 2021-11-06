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Переобраний президент Узбекистану склав присягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, який в суботу склав присягу і вступив у другий термін президентських повноважень, повідомив про підготовку нової стратегії розвитку країни, що передбачає передачу частини державних функцій від центру регіонам, пише УНН з посиланням наГазета.uz та пресслужбу президента.

Переобраний президент Узбекистану склав присягу

Деталі

“Ми розробили стратегію розвитку нового Узбекистану і широко обговорили її разом з народом в ході виборчої кампанії. У цьому важливому концептуальному документі з метою послідовності і безперервності наших перетворень в якості головної висунута ідея „від стратегії дій — до стратегії розвитку“. Дана стратегія складається з семи напрямків. Перший напрямок-побудова народної держави через розвиток вільного громадянського суспільства. З цією метою в майбутньому велика частина державних функцій буде передана з центру в регіони”, — наводить слова Мірзієєва на церемонії інавгурації його пресслужба.

Він додав, що будуть трансформовані центральні відомства, створена компактна і ефективна система управління, а відомства, що виконують дублюючі функції, — оптимізовані. За словами Мірзієєва, також планується удосконалення судової системи, інституту адвокатури та діяльності органів правопорядку, посилення захисту прав підприємців і власників.

За словами Мірзієєва, відповідно до планів розвитку економіки, буде стимулюватися розвиток приватного сектора, а до 2030 року Узбекистан повинен увійти в ряд держав з показником доходів на душу населення вище середнього. Також планується протягом декількох років підвищити зарплату вчителів і лікарів вищої категорії до 1 тисячі доларів в еквіваленті.

Мірзієєв додав, що Ташкент продовжить зміцнювати відносини добросусідства і стратегічного партнерства з країнами Центральної Азії, а також взаємовигідні і багатопланові відносини з партнерами у всіх регіонах світу. “Узбекистан продовжить свою прагматичну, виважену зовнішню політику та економічну дипломатію”, — зазначив він.

Довідка

Церемонія інавгурації Мірзієєва відбулася у суботу в будівлі Сенату. Він переміг на виборах глави держави, які відбулися 24 жовтня, набравши 80,12% голосів виборців. Термін президентських повноважень в Узбекистані становить 5 років. Займати цей пост можна не більше двох термінів поспіль.

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