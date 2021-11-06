Переизбранный президент Узбекистана принес присягу

Детали

“Мы разработали стратегию развития нового Узбекистана и широко обсудили ее вместе с народом в ходе избирательной кампании. В этом важном концептуальном документе в целях последовательности и непрерывности наших преобразований в качестве главной выдвинута идея „От стратегии действий — к стратегии развития“. Данная стратегия состоит из семи направлений. Первое направление — построение народного государства через развитие свободного гражданского общества. С этой целью в будущем большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы”, — приводит слова Мирзиёева на церемонии инаугурации его пресс-служба.

Он добавил, что будут трансформированы центральные ведомства, создана компактная и эффективная система управления, а ведомства, выполняющие дублирующие функции, — оптимизированы. По словам Мирзиёева, также планируется усовершенствование судебной системы, института адвокатуры и деятельности органов правопорядка, усиление защиты прав предпринимателей и собственников.

По словам Мирзиёева, в соответствии с планами развития экономики, будет стимулироваться развитие частного сектора, а к 2030 году Узбекистан должен войти в ряд государств с показателем доходов на душу населения выше среднего. Также планируется в течение нескольких лет повысить зарплату учителей и врачей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте.

Мирзиёев добавил, что Ташкент продолжит укреплять отношения добрососедства и стратегического партнерства со странами Центральной Азии, а также взаимовыгодные и многоплановые отношения с партнерами во всех регионах мира. “Узбекистан продолжит свою прагматичную, взвешенную внешнюю политику и экономическую дипломатию”, — отметил он.

Справка

Церемония инаугурации Мирзиёева состоялась в субботу в здании Сената. Он победил на выборах главы государства, которые состоялись 24 октября, набрав 80,12% голосов избирателей. Срок президентских полномочий в Узбекистане составляет 5 лет. Занимать этот пост можно не более двух сроков подряд.