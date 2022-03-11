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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Переможниця "Ролан Гаррос" виразила захоплення мужністю та силою українців

Переможниця "Ролан Гаррос" виразила захоплення мужністю та силою українців

Київ • УНН

 • 210227 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. WTA польська тенісистка Іга Свьонтек прокоментувала військове вторгнення Росії на територію України, яке забирає життя мирних жителів, жінок та дітей, повідомляє УНН з посиланням на Instagram тенісистки.

Деталі

Тенісистка підкреслила, що попри її юний, 20-річний вік, вона вважає, що поляки та світ повинні підтримувати та надавати допомогу українцям, які опинилися у вкрай скрутному положенні.

Цитата

"Я захоплююся силою та мужністю українців та пишаюся поляками, які надають величезну допомогу українцям, відкривають їм свої будинки та підтримують біженців на кордонах. Допомога постраждалим – це наша перша реакція. Допомога потрібна і, ймовірно, буде потрібна і в майбутньому, тому важливо підтримувати громадські організації, які мають багаторічний досвід роботи під час гуманітарних криз", - написала Свьонтек.

Окрім того, Свьонтек звернулась до українських тенісистів, які знайшли у собі сили та продовжувати виступати на змаганнях світового гатунку.

Довідка

Протягом кар'єри Свьонтек виграла чотири титули WTA, а 2020 року стала переможницею "Ролан Гаррос".

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