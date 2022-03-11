Победительница "Ролан Гаррос" выразила восхищение мужеством и силой украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. WTA польская теннисистка Ига Свьонтек прокомментировала военное вторжение России на территорию Украины, которое уносит жизни мирных жителей, женщин и детей, сообщает УНН со ссылкой на Instagram теннисистки.
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Теннисистка подчеркнула, что, несмотря на ее юный, 20-летний возраст, она считает, что поляки и мир должны поддерживать и оказывать помощь украинцам, которые оказались в крайне затруднительном положении.
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"Я восхищаюсь силой и мужеством украинцев и горжусь поляками, которые оказывают огромную помощь украинцам, открывают им свои дома и поддерживают беженцев на границах. Помощь пострадавшим - это наша первая реакция. Помощь нужна и, вероятно, будет нужна и в будущем, поэтому важно поддерживать общественные организации, которые имеют многолетний опыт работы во время гуманитарных кризисов", - написала Свьонтек.
Кроме того, Свентек обратилась к украинским теннисистам, которые нашли в себе силы и продолжать выступать на соревнованиях мирового класса.
Справка
На протяжении карьеры Свьонтек выиграла четыре титула WTA, а в 2020 году стала победительницей "Ролан Гаррос".
Напомним
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