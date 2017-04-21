Переможниця лотереї розповіла, що виграш їй навіщував сон

За словами Ірини, виграш у 100 тис. грн їй напророчив віщий сон.

“Ірина як людина, яка вірить у прикмети, розповіла, що після виграшу згадувала події попередніх днів, відшукуючи знаки, і згадала сон, який за усіма ознаками передвіщав великі гроші. Так і сталося! Виграшною у лотерейному білеті виявилась друга спроба, яка й принесла 100 тис. грн”, — розповіли в “М.С.Л.”.

У прес-службі компанії також зазначили, що Ірина довгий час є шанувальницею електронних миттєвих лотерей, адже полюбляє випробовувати удачу, купуючи недорогі лотерейні квитки вартістю 10-20 гривень. Ірина також відзначила, що планує і надалі грати у лотереї та вигравати. До речі, головний приз лотереї “Як козаки” серії “За скарбами полювали” — 500 тис. грн.

“Мрію вигравати й надалі. Я навіть трішки "знахабніла“ — мрію про ще більший виграш!” — розповіла вона.