Переможниця лотереї розповіла, що виграш їй навіщував сон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У квітні шанувальниця електронних миттєвих лотерей Ірина з Херсону виграла 100 тис. грн у популярній електронній миттєвій лотереї “Як козаки” у серії “За скарбами полювали”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
За словами Ірини, виграш у 100 тис. грн їй напророчив віщий сон.
“Ірина як людина, яка вірить у прикмети, розповіла, що після виграшу згадувала події попередніх днів, відшукуючи знаки, і згадала сон, який за усіма ознаками передвіщав великі гроші. Так і сталося! Виграшною у лотерейному білеті виявилась друга спроба, яка й принесла 100 тис. грн”, — розповіли в “М.С.Л.”.
У прес-службі компанії також зазначили, що Ірина довгий час є шанувальницею електронних миттєвих лотерей, адже полюбляє випробовувати удачу, купуючи недорогі лотерейні квитки вартістю 10-20 гривень. Ірина також відзначила, що планує і надалі грати у лотереї та вигравати. До речі, головний приз лотереї “Як козаки” серії “За скарбами полювали” — 500 тис. грн.
“Мрію вигравати й надалі. Я навіть трішки "знахабніла“ — мрію про ще більший виграш!” — розповіла вона.