Победительница лотереи рассказала, что выигрыш ей предсказал сон

По словам Ирины, выигрыш в 100 тыс. грн ей предсказал вещий сон.

"Ирина как человек, который верит в приметы, рассказала, что после выигрыша вспоминала события предыдущих дней, отыскивая знаки, и вспомнила сон, который по всем признакам предвещал большие деньги. Так и случилось! Выигрышной в лотерейном билете оказалась вторая попытка, которая и принесла 100 тыс. грн", - рассказали в "М.С.Л.".

В пресс-службе компании также отметили, что Ирина долгое время является поклонницей электронных мгновенных лотерей, ведь любит испытывать удачу, покупая недорогие лотерейные билеты стоимостью 10-20 гривен. Ирина также отметила, что планирует и в дальнейшем играть в лотереи и выигрывать. Кстати, главный приз лотереи "Как казаки" серии "За сокровищами охотились" - 500 тыс. грн.

"Мечтаю выиграть и в дальнейшем. Я даже немного "обнаглела" - мечтаю о еще большем выигрыше!" - рассказала она.