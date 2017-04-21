Победительница лотереи рассказала, что выигрыш ей предсказал сон

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28717 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93873 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148407 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113380 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114557 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111339 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103402 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106774 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103349 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151644 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Победительница лотереи рассказала, что выигрыш ей предсказал сон

Победительница лотереи рассказала, что выигрыш ей предсказал сон

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В апреле поклонница электронных мгновенных лотерей Ирина из Херсона выиграла 100 тыс. грн в популярной электронной мгновенной лотереи "Как казаки" в серии "За сокровищами охотились". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

По словам Ирины, выигрыш в 100 тыс. грн ей предсказал вещий сон.

"Ирина как человек, который верит в приметы, рассказала, что после выигрыша вспоминала события предыдущих дней, отыскивая знаки, и вспомнила сон, который по всем признакам предвещал большие деньги. Так и случилось! Выигрышной в лотерейном билете оказалась вторая попытка, которая и принесла 100 тыс. грн", - рассказали в "М.С.Л.".

В пресс-службе компании также отметили, что Ирина долгое время является поклонницей электронных мгновенных лотерей, ведь любит испытывать удачу, покупая недорогие лотерейные билеты стоимостью 10-20 гривен. Ирина также отметила, что планирует и в дальнейшем играть в лотереи и выигрывать. Кстати, главный приз лотереи "Как казаки" серии "За сокровищами охотились" - 500 тыс. грн.

"Мечтаю выиграть и в дальнейшем. Я даже немного "обнаглела" - мечтаю о еще большем выигрыше!" - рассказала она.

Украинские Национальные Новости

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