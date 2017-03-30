Переможець конкурсу на директора “Укрхімтрансаміаку” четвертий місяць не може приступити до роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Публічний та прозорий конкурс на посаду директора ДП “Укрхімтрансаміак”, проведений Міністерством економічного розвитку та торгівлі, провалився на етапі погодження переможця у Кабміні, повідомляє УНН.
За даними МЕРТу, конкурс завершився ще 1 грудня 2016 року. Переможцем із 32 претендентів визначено Павла Шебесту. Проте Кабмін четвертий місяць поспіль ігнорує подання міністерства на його призначення.
“У конкурсі взяло участь 32 претенденти. 01.12.2016 за результатами конкурсного відбору переможцем оголошено Павла Шебесту.
Згідно з постановою КМУ №777, міністр економічного розвитку і торгівлі на підставі рішення комітету з призначення вносить Кабінету міністрів України пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.
Мінекономрозвитку неодноразово зверталося до Кабінету міністрів України стосовно прискорення прийняття рішення щодо призначення кандидатури Павла Шебести на посаду керівника УДП “Укрхімтрансаміак”, - повідомили у МЕРТ.
Разом з тим, у лютому “Укрхімтрансаміак” повідомив про те, що на посаду в.о. директора призначено Ігоря Трегубенка, який раніше займав посаду заступника Віктора Бондика (екс-директора “Укрхімтрансаміаку”, обвинуваченого правоохоронними органами у розтраті держмайна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).