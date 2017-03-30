Победитель конкурса на директора "Укрхимтрансаммиака" четвертый месяц не может приступить к работе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Публичный и прозрачный конкурс на должность директора ГП "Укрхимтрансаммиак", проведенный Министерством экономического развития и торговли, провалился на этапе согласования победителя в Кабмине, сообщает УНН.
По данным МЭРТа, конкурс завершился еще 1 декабря 2016 года. Среди 32 претендентов победителем стал Павел Шебеста. Однако Кабмин четвертый месяц подряд игнорирует представление министерства на его назначение.
"В конкурсе приняло участие 32 претендента. 01.12.2016 по результатам конкурсного отбора победителем объявлен Павел Шебеста.
Согласно постановлению КМУ №777, министр экономического развития и торговли на основании решения комитета по назначению вносит Кабинету министров Украины предложение о согласовании кандидатуры претендента на должность руководителя особо важного для экономики предприятия.
Минэкономразвития неоднократно обращалось в Кабинет министров Украины относительно ускорения принятия решения о назначении кандидатуры Павла Шебесты на должность руководителя УГП "Укрхимтрансаммиак", - сообщили в МЭРТ.
Вместе с тем, в феврале "Укрхимтрансаммиак" сообщил о том, что на должность и.о. директора назначен Игорь Трегубенко, ранее занимавший должность заместителя Виктора Бондика (экс-директора "Укрхимтрансаммиака", обвиняемого правоохранительными органами в растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).