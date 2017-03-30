Победитель конкурса на директора "Укрхимтрансаммиака" четвертый месяц не может приступить к работе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57390 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163703 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120192 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113795 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105112 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155936 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Победитель конкурса на директора "Укрхимтрансаммиака" четвертый месяц не может приступить к работе

Победитель конкурса на директора "Укрхимтрансаммиака" четвертый месяц не может приступить к работе

Киев  •  УНН

 • 10087 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Публичный и прозрачный конкурс на должность директора ГП "Укрхимтрансаммиак", проведенный Министерством экономического развития и торговли, провалился на этапе согласования победителя в Кабмине, сообщает УНН.

По данным МЭРТа, конкурс завершился еще 1 декабря 2016 года. Среди 32 претендентов победителем стал Павел Шебеста. Однако Кабмин четвертый месяц подряд игнорирует представление министерства на его назначение.

"В конкурсе приняло участие 32 претендента. 01.12.2016 по результатам конкурсного отбора победителем объявлен Павел Шебеста.

Согласно постановлению КМУ №777, министр экономического развития и торговли на основании решения комитета по назначению вносит Кабинету министров Украины предложение о согласовании кандидатуры претендента на должность руководителя особо важного для экономики предприятия.

Минэкономразвития неоднократно обращалось в Кабинет министров Украины относительно ускорения принятия решения о назначении кандидатуры Павла Шебесты на должность руководителя УГП "Укрхимтрансаммиак", - сообщили в МЭРТ.

Вместе с тем, в феврале "Укрхимтрансаммиак" сообщил о том, что на должность и.о. директора назначен Игорь Трегубенко, ранее занимавший должность заместителя Виктора Бондика (экс-директора "Укрхимтрансаммиака", обвиняемого правоохранительными органами в растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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