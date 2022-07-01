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Перемовини щодо зустрічі Зеленського з путіним наразі не ведуться - Єрмак

Перемовини щодо зустрічі Зеленського з путіним наразі не ведуться - Єрмак

Київ • УНН

 • 177199 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Наразі ніяких перемовин щодо зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна не ведеться. Про це заявив у п’ятницю керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата

"Наразі ніяких перемовин, домовленостей щодо зустрічі президента України та президента росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Нашу позицію з цього приводу, я думаю, ви добре знаєте, Президент про це дуже багато разів говорив", - сказав Єрмак на брифінгу в ОП.

Деталі

Зі слів керівника ОП, що стосується консультацій про експорт українського зерна – вони продовжуються, зокрема на рівні ООН, а також із турецькою стороною.

"Але про якісь дати щодо зустрічі в Туреччині чи в будь-якому іншому місці – наразі домовленності немає", - додав він.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у п'ятницю повідомив журналістам про підготовку контактів з українським лідером Володимиром Зеленським та володимиром путіним щодо розблокування українських портів та відновлення експорту продовольства.

Українські Національні Новини

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