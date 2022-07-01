Перемовини щодо зустрічі Зеленського з путіним наразі не ведуться - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Наразі ніяких перемовин щодо зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна не ведеться. Про це заявив у п’ятницю керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
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"Наразі ніяких перемовин, домовленостей щодо зустрічі президента України та президента росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Нашу позицію з цього приводу, я думаю, ви добре знаєте, Президент про це дуже багато разів говорив", - сказав Єрмак на брифінгу в ОП.
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Зі слів керівника ОП, що стосується консультацій про експорт українського зерна – вони продовжуються, зокрема на рівні ООН, а також із турецькою стороною.
"Але про якісь дати щодо зустрічі в Туреччині чи в будь-якому іншому місці – наразі домовленності немає", - додав він.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у п'ятницю повідомив журналістам про підготовку контактів з українським лідером Володимиром Зеленським та володимиром путіним щодо розблокування українських портів та відновлення експорту продовольства.