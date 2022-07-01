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Переговоры по поводу встречи Зеленского с путиным пока не ведутся - Ермак

Киев • УНН

 • 177193 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Пока никаких переговоров о встрече Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора путина не ведется. Об этом заявил в пятницу руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

"Пока никаких переговоров, договоренностей о встрече президента Украины и президента россии не ведется, мы о таких сигналах не слышали. Нашу позицию по этому поводу, я думаю, вы хорошо знаете, Президент об этом очень много раз говорил", - сказал Ермак на брифинге в ОП.

Детали

По словам руководителя ОП, что касается консультаций по экспорту украинского зерна, – они продолжаются, в том числе на уровне ООН, а также с турецкой стороной.

"Но о каких-то датах по поводу встречи в Турции или в любом другом месте – пока договоренности нет", - добавил он.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу сообщил журналистам о подготовке контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским и владимиром путиным по разблокированию украинских портов и возобновлению экспорта продовольствия.

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