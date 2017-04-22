Перемовини щодо українського питання без Києва неможливі - О.Зеркаль

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що будь-які перемовини за участю представників США та Росії про майбутнє України повинне відбуватися за участі самої України. Про це вона сказала в ефірі "5 каналу", передає УНН.

"Буде багато залежати від особистості, по-перше, яка буде визначена комунікатором не тільки з Росією, а взагалі з Європою з боку адміністрації Трампа, оскільки зараз такої людини немає. Звичайно, що дуже багато буде залежати від того, який вони оберуть шлях комунікації. Я не можу сказати, що я завжди була фаном формату спілкування Нуланд-Сурков. Мені здається, що будь-яке спілкування з приводу українського майбутнього має відбуватися із залученням України", - наголосила вона.

Як повідомляв УНН, у МЗС заявили, що працюють над створенням окремого формату переговорів щодо питань Криму.

Українські Національні Новини

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