Перемовини щодо українського питання без Києва неможливі - О.Зеркаль

"Буде багато залежати від особистості, по-перше, яка буде визначена комунікатором не тільки з Росією, а взагалі з Європою з боку адміністрації Трампа, оскільки зараз такої людини немає. Звичайно, що дуже багато буде залежати від того, який вони оберуть шлях комунікації. Я не можу сказати, що я завжди була фаном формату спілкування Нуланд-Сурков. Мені здається, що будь-яке спілкування з приводу українського майбутнього має відбуватися із залученням України", - наголосила вона.

Як повідомляв УНН, у МЗС заявили, що працюють над створенням окремого формату переговорів щодо питань Криму.