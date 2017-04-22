Переговоры по украинскому вопросу без Киева невозможны - Е.Зеркаль

"Будет много зависеть от личности, во-первых, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что я всегда была фаном формата общения Нуланд-Сурков. Мне кажется, что любое общение по поводу украинского будущего должно происходить с привлечением Украины", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, в МИД заявили, что работают над созданием отдельного формата переговоров по вопросам Крыма.