Переговоры по украинскому вопросу без Киева невозможны - Е.Зеркаль

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28704 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93869 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148396 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113379 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114556 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103401 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Переговоры по украинскому вопросу без Киева невозможны - Е.Зеркаль

Переговоры по украинскому вопросу без Киева невозможны - Е.Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 17039 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что любые переговоры с участием представителей США и России о будущем Украины должны происходить при участии самой Украины. Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает УНН.

"Будет много зависеть от личности, во-первых, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что я всегда была фаном формата общения Нуланд-Сурков. Мне кажется, что любое общение по поводу украинского будущего должно происходить с привлечением Украины", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, в МИД заявили, что работают над созданием отдельного формата переговоров по вопросам Крыма.

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