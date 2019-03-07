Перемогу в конкурсі суддів до антикорсуду здобули 11 жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Перемогу в конкурсі на посаду суддів до Вищого антикорупційного суду здобули 11 жінок і 16 чоловіків. Про це заявив заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити про рівність гендерну, то у нас 11 тих, хто отримали рекомендації, - сподіваюсь, усі вони стануть суддями - це жінки, це дами, і 16 - чоловіки", - зазначив представник ВККС.
За його словами, 27 осіб, які здобули рекомендації на обіймання посади судді антикорсуду, продемонстрували високий рівень знань. Зокрема серед претендентів - 5 кандидатів юридичних наук і один кандидат економічних наук.
Втім, за його словами, далеко не всі з переможців професійні судді - приблизно 45% з них ніколи не працювали суддями.
При цьому він додав, що найкращі результати під час конкурсу продемонструвала саме жінка - Олена Панасевич.
Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинги кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу.