Победу в конкурсе судей антикорсуда получили 11 женщин

"Если говорить о равенстве гендерном, то у нас 11 тех, кто получили рекомендации, - надеюсь, все они станут судьями - это женщины, это дамы, и 16 - мужчины", - отметил представитель ВККС.

По его словам, 27 человек, получили рекомендации на занятие должности судьи антикорсуда, продемонстрировали высокий уровень знаний. В частности, среди претендентов - 5 кандидатов юридических наук и один кандидат экономических наук.



Впрочем, по его словам, далеко не все из победителей профессиональные судьи - примерно 45% из них никогда не работали судьями.

При этом он добавил, что лучшие результаты во время конкурса продемонстрировала именно женщина - Елена Панасевич.



Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинги кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.