Победу в конкурсе судей антикорсуда получили 11 женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Победу в конкурсе на должность судей в Высший антикоррупционного суда получили 11 женщин и 16 мужчин. Об этом заявил заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Если говорить о равенстве гендерном, то у нас 11 тех, кто получили рекомендации, - надеюсь, все они станут судьями - это женщины, это дамы, и 16 - мужчины", - отметил представитель ВККС.
По его словам, 27 человек, получили рекомендации на занятие должности судьи антикорсуда, продемонстрировали высокий уровень знаний. В частности, среди претендентов - 5 кандидатов юридических наук и один кандидат экономических наук.
Впрочем, по его словам, далеко не все из победителей профессиональные судьи - примерно 45% из них никогда не работали судьями.
При этом он добавил, что лучшие результаты во время конкурса продемонстрировала именно женщина - Елена Панасевич.
Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинги кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
Ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.