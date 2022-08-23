Перемога росії у війні з Україною означатиме також її перемогу над НАТО – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Якщо росія виграє війну проти України, вона фактично отримає перемогу і над НАТО. Про це в інтерв’ю італійському тижневику Corriere della Sera заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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“На геноцид, арешти, фільтраційні табори, масові вбивства та руйнування немає іншої відповіді, крім зброї. Щоб звільнити територію, потрібна зброя. Світ стомився від війни, але Європа, Захід, незалежно від долі українського народу, який бореться за виживання, також мають враховувати, що перемога в Україні для москви означатиме перемогу над НАТО. І ми з жалем вимушені констатувати, що не всі європейські країни надають обіцяну допомогу", – зазначив Подоляк.
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Радник керівника ОП підкреслив, що кремль використовує різні важелі впливу на Європу, щоб домогтися зменшення підтримки України в цій війні, зокрема: вдається до погроз, енергетичного шантажу, зупиняє роботу газогонів тощо.
“Для росіян дуже важливо, щоб Європа зменшила свою матеріальну й моральну підтримку України. Вони намагатимуться впливати на голосування через екстремістські групи всіх мастей, кажучи людям, що вони більше не мають грошей і їм буде холодно, якщо вони продовжать підтримувати нас”, – додав Подоляк.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін не лише хоче захопити владу в Києві, але пріоритетнішою метою є бажання показати безсилля НАТО.