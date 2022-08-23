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Победа россии в войне с Украиной будет означать также ее победу над НАТО – ОП

Киев • УНН

 • 117571 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Если россия выиграет войну против Украины, она фактически одержит победу и над НАТО. Об этом в интервью итальянскому еженедельнику Corriere della Sera заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Победа россии в войне с Украиной будет означать также ее победу над НАТО – ОП

Цитата

“На геноцид, аресты, фильтрационные лагеря, массовые убийства и разрушения нет другого ответа, кроме оружия. Чтобы освободить территорию, нужно оружие. Мир устал от войны, но Европа, Запад, независимо от судьбы украинского народа, который борется за выживание, также должны учитывать, что победа в Украине для москвы будет означать победу над НАТО. И мы с сожалением вынуждены констатировать, что не все европейские страны оказывают обещанную помощь", – отметил Подоляк.

Детали

Советник руководителя ОП подчеркнул, что кремль использует различные рычаги влияния на Европу, чтобы добиться уменьшения поддержки Украины в этой войне, в частности: прибегает к угрозам, энергетическому шантажу, останавливает работу газопроводов и т.д.

“Для россиян очень важно, чтобы Европа уменьшила свою материальную и моральную поддержку Украины. Они будут пытаться влиять на голосование через экстремистские группы всех мастей, говоря людям, что у них больше нет денег и им будет холодно, если они продолжат поддерживать нас”, – добавил Подоляк.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин не только хочет захватить власть в Киеве, но приоритетной целью является желание показать бессилие НАТО. 

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