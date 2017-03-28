Перемога невідомого новачка у 200-мільйонному тендері Міноборони не може бути випадковістю — військовий експерт

За словами експерта, знаючи історію тендерів, думати що невідома ТОВ “ЄФГ Трейдинг” виграла 200-мільйонний тендер випадково — безглуздо.

“Не кидаючи камінь в город жодної зі структур, але, все-таки, ми знаємо історію тендерів і казати про те, що компанія випадково на 200 млн виграла... Тут сама сума насторожує. Якби, скажімо, це було до 10 млн грн, ще можна було б казати про щось. Але не 200 млн...

Як свідчить практика і сама історія тендерів в Україні, стороння компанія, тим більше на таку суму, не може виграти. Тому, скоріше за все, йдеться про те, що завели якусь свіжу компанію задля того, щоб створити їй певну історію. Або іще один варіант — що це компанія-прокладка. Треба дивитись, кому належить компанія, де вона зареєстрована, відповідно, коли зареєстрована. Якщо вона нещодавно зареєстрована — це буде свідчити реально про те, що компанія заведена під конкретний тендер”, — сказав він.

За словами експерта, якби ТОВ “ЄФГ Трейдинг” мало якусь тендерну історію, то у такому випадку його перемога могла б свідчити про прозорість.

Як відомо, згідно з реєстром Мін'юсту, вказана фірма була заснована у 2016 році, має статутний капітал у 20 тис. грн, за КВЕДом є посередником у торгівлі, і жодного разу раніше на грала у паливних тендерах державних органів влади.

Д.Снєгирьов додав, що для об’єктивного аналізу тендерної закупівлі МО треба також дивитися і на те, скільки взагалі було учасників процедури.

“Якщо їх дві було — виникає питання щодо штучності тендеру. Якщо більше — питання до всіх компаній, які були допущені. І треба дивитись на попередню участь компанії у тендерах”, — сказав він.

Додамо, що учасників вказаного тендеру було лише два — ТОВ “ЄФГ Трейдинг” і ТОВ “Сокар Ураїна”, бо всі решта через тривале блокування закупівлі збоку ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” не змогли подати свої документи на учать.

Згодом, у переддень тендеру, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” відкликало власну скаргу до АМКУ, чим розблокувало переговорну процедуру закупівлі, проте МО не надало додаткової можливості потенційним учасникам подати власні заявки на учать у тендері.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міноборони провело сумнівний тендер попри судову заборону.