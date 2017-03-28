Победа неизвестного новичка в 200-миллионном тендере Минобороны не может быть случайностью - военный эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Тендер Минобороны по закупке топлива, в котором двухсотмиллионную победу одержала никому не известная фирма, надо детально изучать. Не исключено, что победитель может оказаться обычной прокладкой, заведенной на закупку неспроста. Об этом УНН рассказал эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы “Правое дело” Дмитрий Снегирев, комментируя победу ООО “ЕФГ Трейдинг” в тендере Минобороны.
По словам эксперта, зная историю тендеров, думать, что неизвестное ООО “ЕФГ Трейдинг” выиграло двухсотмиллионный тендер случайно — бессмысленно.
“Не бросая камень в огород ни одной из структур, но, все же, мы знаем историю тендеров и говорить о том, что компания случайно на 200 млн выиграла ... Здесь же сумма настораживает. Если бы, скажем, это было 10 млн грн, еще можно было бы говорить о чем-то. Но не 200 млн ...
Как показывает практика и сама история тендеров в Украине, сторонняя компания, тем более на такую сумму, не может выиграть. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что завели какую-то свежую компанию для того, чтобы создать ей определенную историю. Или еще один вариант — это компания-прокладка. Надо смотреть, кому принадлежит компания, где она зарегистрирована, соответственно, когда зарегистрирована. Если она недавно зарегистрирована — это будет свидетельствовать реально о том, что компания заведена под конкретный тендер”, - сказал он.
По словам эксперта, если бы ООО “ЕФГ Трейдинг” имело какую тендерную историю, то в таком случае его победа могла бы свидетельствовать о прозрачности.
Как известно, согласно реестру Минюста, указанная фирма была основана в 2016 году, имеет уставный капитал в 20 тыс. грн, по КВЭД является посредником в торговле, и ни разу ранее на играла в топливных тендерах государственных органов власти.
Д.Снегирев добавил, что для объективного анализа тендерной закупки МО надо также смотреть и на то, сколько вообще было участников процедуры.
“Если их две было — возникает вопрос о искусственности тендера. Если больше — вопрос ко всем компаниям, которые были допущены. И надо смотреть на предыдущую участие компании в тендерах”, - сказал он.
Добавим, что участников указанного тендера было только два — ООО “ЕФГ Трейдинг” и ООО “Сокар Ураина”, потому что все остальные из-за длительного блокирования закупки со стороны ООО “ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР” не смогли подать свои документы на участие.
Впоследствии, в канун тендера, ООО “ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР” отозвало свою жалобу в АМКУ, чем разблокировало переговорную процедуру закупки, однако МО не предоставило дополнительной возможности потенциальным участникам представить собственные заявки на участие в тендере.
Напомним, как сообщал УНН, Минобороны провело сомнительный тендер несмотря на судебный запрет.