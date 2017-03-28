Победа неизвестного новичка в 200-миллионном тендере Минобороны не может быть случайностью - военный эксперт

По словам эксперта, зная историю тендеров, думать, что неизвестное ООО “ЕФГ Трейдинг” выиграло двухсотмиллионный тендер случайно — бессмысленно.

“Не бросая камень в огород ни одной из структур, но, все же, мы знаем историю тендеров и говорить о том, что компания случайно на 200 млн выиграла ... Здесь же сумма настораживает. Если бы, скажем, это было 10 млн грн, еще можно было бы говорить о чем-то. Но не 200 млн ...

Как показывает практика и сама история тендеров в Украине, сторонняя компания, тем более на такую ​​сумму, не может выиграть. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что завели какую-то свежую компанию для того, чтобы создать ей определенную историю. Или еще один вариант — это компания-прокладка. Надо смотреть, кому принадлежит компания, где она зарегистрирована, соответственно, когда зарегистрирована. Если она недавно зарегистрирована — это будет свидетельствовать реально о том, что компания заведена под конкретный тендер”, - сказал он.

По словам эксперта, если бы ООО “ЕФГ Трейдинг” имело какую тендерную историю, то в таком случае его победа могла бы свидетельствовать о прозрачности.

Как известно, согласно реестру Минюста, указанная фирма была основана в 2016 году, имеет уставный капитал в 20 тыс. грн, по КВЭД является посредником в торговле, и ни разу ранее на играла в топливных тендерах государственных органов власти.

Д.Снегирев добавил, что для объективного анализа тендерной закупки МО надо также смотреть и на то, сколько вообще было участников процедуры.

“Если их две было — возникает вопрос о искусственности тендера. Если больше — вопрос ко всем компаниям, которые были допущены. И надо смотреть на предыдущую участие компании в тендерах”, - сказал он.

Добавим, что участников указанного тендера было только два — ООО “ЕФГ Трейдинг” и ООО “Сокар Ураина”, потому что все остальные из-за длительного блокирования закупки со стороны ООО “ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР” не смогли подать свои документы на участие.

Впоследствии, в канун тендера, ООО “ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР” отозвало свою жалобу в АМКУ, чем разблокировало переговорную процедуру закупки, однако МО не предоставило дополнительной возможности потенциальным участникам представить собственные заявки на участие в тендере.

Напомним, как сообщал УНН, Минобороны провело сомнительный тендер несмотря на судебный запрет.