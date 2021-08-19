Перемога над росіянкою вивела українку в лідери чемпіонату Європи з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У місті Ясси (Румунія) продовжився жіночий чемпіонат Європи з шахів на якому успішні результати продемонструвала українка Юлія Осьмак, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
Осьмак перемогла росіянку Олександру Мальцевську у 8-му турі чемпіонату Європи і з 7 очками стала одноосібним лідером. На половину балу вона випереджає вірменку Еліну Даніелян.
У цьому змаганні, що відбувається в румунському місті Ясси, серед 117 учасниць — чотири українки. Наталя Букса має 6 очок і йде в групі лідерів, в Ірини Петрової — 3,5 очка, у Маріци Цирульник — 3.
Довідка
Призовий фонд змагань сягає 60 тис. євро. Десятеро найкращих шахісток потраплять на Кубок світу.