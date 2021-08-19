Перемога над росіянкою вивела українку в лідери чемпіонату Європи з шахів

Деталі

Осьмак перемогла росіянку Олександру Мальцевську у 8-му турі чемпіонату Європи і з 7 очками стала одноосібним лідером. На половину балу вона випереджає вірменку Еліну Даніелян.

У цьому змаганні, що відбувається в румунському місті Ясси, серед 117 учасниць — чотири українки. Наталя Букса має 6 очок і йде в групі лідерів, в Ірини Петрової — 3,5 очка, у Маріци Цирульник — 3.

Довідка

Призовий фонд змагань сягає 60 тис. євро. Десятеро найкращих шахісток потраплять на Кубок світу.