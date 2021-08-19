Победа над россиянкой вывела украинку в лидеры чемпионата Европы по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В городе Яссы (Румыния) продолжился женский чемпионат Европы по шахматам на котором успешные результаты продемонстрировала украинка Юлия Осьмак, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
Осьмак победила россиянку Александру Мальцевскую в 8-м туре чемпионата Европы и с 7 очками стала единоличным лидером. На половину балла она опережает армянку Элину Даниелян.
В этом соревновании, что происходит в румынском городе Яссы, среди 117 участников — четверо граждан Украины. У Натальи Буксы 6 очков, она идет в группе лидеров, у Ирины Петровой — 3,5 очка, в Марицы Цирюльник — 3.
Справка
Призовой фонд соревнований составляет 60 тыс. евро. Десять лучших шахматисток попадут на Кубок мира.