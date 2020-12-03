Перемога над лідером групи не врятувала “Зорю” від вильоту з Ліги Європи

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Запоріжжі відбулося протистояння 5-го туру групового раунду Ліги Європи між “Зорею” та англійським “Лестером”, передає УНН.

У дебюті гри голкіпера “лисиць” перевірив на пильність Кочергін. Страж воріт здійснив сейв. Також Ворд відбив потужний постріл від Ціганікса.

Чудовий шанс також змарнував Юрченко на 51 хвилині — поцілив ударом головою в поперечину воріт.

Натомість іранському нападнику Сайядманешу вистачило всього трьох хвилин перебування на полі аби відзначитися єдиним голом у баталії — він замкнув простріл Фаворова.

Таким чином 1:0 на користь “Зорі”. Проте у паралельній грі “АЕК” програв “Бразі” 2:4.

Варто зазначити, що “Лестер” залишився з 10-ма очками, стільки ж набрала “Брага”. “Зоря” з 6-ма пунктами втратила шанси на вихід у плей-офф. “АЕК” має 3 пункти.

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