Перемога над лідером групи не врятувала “Зорю” від вильоту з Ліги Європи

У дебюті гри голкіпера “лисиць” перевірив на пильність Кочергін. Страж воріт здійснив сейв. Також Ворд відбив потужний постріл від Ціганікса.

Чудовий шанс також змарнував Юрченко на 51 хвилині — поцілив ударом головою в поперечину воріт.

Натомість іранському нападнику Сайядманешу вистачило всього трьох хвилин перебування на полі аби відзначитися єдиним голом у баталії — він замкнув простріл Фаворова.

Таким чином 1:0 на користь “Зорі”. Проте у паралельній грі “АЕК” програв “Бразі” 2:4.

Варто зазначити, що “Лестер” залишився з 10-ма очками, стільки ж набрала “Брага”. “Зоря” з 6-ма пунктами втратила шанси на вихід у плей-офф. “АЕК” має 3 пункти.