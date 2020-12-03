Победа над лидером группы не спасла “Зарю” от вылета из Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Запорожье проишло противостояние 5-го тура группового раунда Лиги Европы между “Зарей” и английским “Лестером”, передает УНН.
В дебюте игры голкипера “лис” проверил на бдительность Кочергин. Страж ворот совершил сейв. Также Ворд отразил мощный выстрел от Циганикса.
Отличный шанс также потерял Юрченко на 51 минуте — попал ударом головой в перекладину ворот.
Зато иранскому нападающему Сайядманешу хватило всего трех минут пребывания на поле, чтобы отличиться единственным голом в баталии — он замкнул прострел Фаворова.
Таким образом 1:0 в пользу “Зари”. Однако в параллельной игре “АЭК” проиграл “Браге” 2:4.
Стоит отметить, что “Лестер” остался с 10 очками, столько же набрала “Брага”. “Заря” с 6-ю пунктами потеряла шансы на выход в плей-офф. “АЭК” имеет 3 пункта.