Перемога над другою сіяною: Костюк вийшла у півфінал турніру у Валенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Киянка Марта Костюк пробилася до півфінального етапу ґрунтових змагань категорії ITF в іспанській Валенсії, передає кореспондент УНН.
Перший сет проти 2 сіяної нідерландки Аранчі Рус (97 ракетка світу) пройшов за низки брейків від обох спортсменок. Однак останні два до свого активу занесла 17-річна тенісистка — 6:4.
У другому сеті два брейки проти одного у Костюк дозволили сіяній тенісистці забрати партію до свого активу — 6:3. У вирішальній партії боротьби не вийшло — киянка не віддала опонентці жодного гейму (6:0).
Зазначимо, за право зіграти у фіналі Костюк посперечається із 3 сіяною, 143 ракеткою світу Тамарою Корпач із Німеччини.
Додамо, що вихід у півфінал для Костюк став третім після турнірів в Сен-Мало і Торуні (обидва рази поразки у фіналі).