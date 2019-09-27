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Победа над второй сеяной: Костюк вышла в полуфинал турнира в Валенсии

Киев • УНН

 • 10046 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Киевлянка Марта Костюк пробилась в полуфинальный этап грунтовых соревнований категории ITF в испанской Валенсии, передает корреспондент УНН.

Победа над второй сеяной: Костюк вышла в полуфинал турнира в Валенсии

Первый сет против 2 сеяной нидерландки Аранчи Рус (97 ракетка мира) прошел при ряде брейков от обеих спортсменок. Однако последние два в свой актив занесла 17-летняя теннисистка — 6:4.

Во втором сете два брейка против одного у Костюк позволили сеяной теннисистке забрать партию в свой актив — 6:3. В решающей партии борьбы не получилось — киевлянка не отдала оппонентке ни одного гейма (6:0).

Отметим, за право сыграть в финале Костюк поспорит с 3 сеяной, 143 ракеткой мира Тамарой Корпач из Германии.

Добавим, что выход в полуфинал для Костюк стал третьим после турниров в Сен-Мало и Торуни (оба раза поражения в финале).

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