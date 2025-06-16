Рейдова перевірка на дорозі: перелік документів, які повинні бути у водія

Інспектори Укртрансбезпеки проводять рейдові перевірки водіїв і тепер мають чіткий перелік питань до перевірки документів під час контролю. Перелік документів доступний за гіперпосиланнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з безпеки на транспорті.

Деталі

У відомстві закликають водіїв заздалегідь готуватись до рейсів та мати всі необхідні документи при собі. Також Укртрансбезпека опублікувала гайд із повним переліком, який використовують інспектори під час перевірок.

Завантажуйте гайд за покликанням, перевіряйте наявність документів перед виїздом в рейс та діліться цим дописом з колегами – закликають у відомстві.

Посилання на гайди

Перевезення пасажирів на таксі: https://surl.li/omviin;

Нерегулярні пасажирські перевезення: https://surl.li/nkhnkv;

Регулярні пасажирські перевезення: https://surl.li/mezuub;

Міжнародні перевезення вантажів резидентами України: https://surl.li/oayavq;

Перевезення вантажів у внутрішньому сполученні: https://surl.lu/kkmuak.

Укртрансбезпека бажає учасникам перевезень безпечних поїздок і вдалого бізнесу.

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