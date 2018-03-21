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Перекриття дороги в урядовому кварталі Києва: поліція затримала сім осіб

Перекриття дороги в урядовому кварталі Києва: поліція затримала сім осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліція затримала сім учасників акції протесту за перекриття сьогодні вдень вулиці Грушевського у Києві. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Сьогодні біля Кабінету міністрів України відбувалися заходи, відповідно до раніше поданої до КМДА заявки. Незважаючи на попередження правоохоронців, учасники акції перекрили рух по вулиці Грушевського. Перемовини із активістами не дали результату, тож при спробі звільнити проїзну частину виникла штовханина. Після цього сім активних учасників доставили до територіального управління поліції”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рух столичною вулицею Грушевського розблоковано

Як зазначається, на шістьох осіб склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 173 (дрібне хуліганство), а на організатора акції — за ч. 1 ст. 185 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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