Перекрытие дороги в правительственном квартале Киева: полиция задержала семь человек

"Сегодня у Кабинета министров Украины проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявки. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на шесть человек составили административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.