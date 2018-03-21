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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4939 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12168 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58760 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71641 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101608 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108957 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116437 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Перекрытие дороги в правительственном квартале Киева: полиция задержала семь человек

Перекрытие дороги в правительственном квартале Киева: полиция задержала семь человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Полиция задержала семь участников акции протеста за перекрытие сегодня днем ​​улицы Грушевского в Киеве. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Сегодня у Кабинета министров Украины проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявки. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на шесть человек составили административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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